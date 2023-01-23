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عبداللهيان: ايران تدفع ثمن سيادة كافة الدول بما فيها اوكرانيا

الإثنين ٢٣ يناير ٢٠٢٣ - ١١:٣٢ بتوقيت غرينتش

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