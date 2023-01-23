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نداء استغاثة من 678 معتقلاً سياسياً بحرينياً

الإثنين ٢٣ يناير ٢٠٢٣ - ٠٣:١٥ بتوقيت غرينتش

مئات المعتقلين السياسيين في سجن جو المركزي يستغيثون في صرخة مظلوم، بعدما اوغل النظام البحريني في القمع والظلم، وزاد في معاناة المعتقلين الذين يعيشون في ظروف غير انسانية.

خاص بالعالم

فمن يسمع صرخة هؤلاء الذين هم الآن اسرى القمع والاضطهاد والتنكيل؟ فلولا لم يكن حالهم قد بلغ المأساة، لما كان صوت المئات مدوياً بهذا الشكل، معبراً عن حال كل المعتقلين السياسيين في البحرين الذي يعدّون بالالاف.

وليس غريباً ابداً ان ترد ادارة سجن جو على نداء الاستغاثة باجراءات تعسفية تدل على انها ليست مستعدة لاصلاح الوضع السيء، واعطاء الحقوق العادلة، التي بالاساس كفلها الدستور، والمواثيق الدولية والانسانية والدينية للمعتقلين.

حول هذا الموضوع، يستضيف برنامج "حديث البحرين" ضيفي هذه الحلقة:

من العاصمة البريطانية لندن، رئيس المكتب السياسي لائتلاف 14 من فبراير الدكتور ابراهيم العرادي

من العاصمة اللبنانية بيروت، عضو المجلس الاسلامي العلمائي في البحريني فضيلة الشيخ حسن العصفور

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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