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لبنان/البيطار يقرر العودة لملف انفجار مرفأ بيروت وسيدعي على 8 أشخاص

لبنان/البيطار يقرر العودة لملف انفجار مرفأ بيروت وسيدعي على 8 أشخاص
الإثنين ٢٣ يناير ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

أفادت معلومات قضائية ، بأنّ المحقق العدلي في قضة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار "سيدّعي على ثمانية أشخاص بينهم المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم المدير العام لأمن الدولة طوني صليبا".

العالم- لبنان

ولفتت إلى أن البيطار "قرر العودة إلى الملف بناءً لاجتهاد قانوني، ودراسة قانونية معللة ومبررة بمواد قانونية"، كما كشفت أن القاضي طارق البيطار "قرر إخلاء سبيل كل من متعهد أعمال الصيانة بالمرفأ سليم شبلي، عامل سوري يعمل مع سليم شبلي يُدعى أحمد الرجب، مدير في المرفأ وهو ميشال نحول، مدير الجمارك سابقاً شفيق مرعي، ومدير عمليات في المرفأ وهو سامي حسين.

يُذكر أن في 19 كانون الثاني، أكد القاضي طارق البيطار في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" نقلته عنه، أن "التحقيق سيستمر ولن ينتهي أو يستسلم لإرادة التعطيل"، مشيرًا إلى "أنني أتمنى أن يصل القضاء إلى إيجاد مخارج قانونية تعيد إطلاق مسار التحقيق بشكل عادي ومنتظم، وأن يكون حلاً جذرياً وليس مؤقتاً".

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لبنان/البيطار يقرر العودة لملف انفجار مرفأ بيروت وسيدعي على 8 أشخاص

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