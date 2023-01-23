لبنان/البيطار يقرر العودة لملف انفجار مرفأ بيروت وسيدعي على 8 أشخاص

العالم- لبنان

ولفتت إلى أن البيطار "قرر العودة إلى الملف بناءً لاجتهاد قانوني، ودراسة قانونية معللة ومبررة بمواد قانونية"، كما كشفت أن القاضي طارق البيطار "قرر إخلاء سبيل كل من متعهد أعمال الصيانة بالمرفأ سليم شبلي، عامل سوري يعمل مع سليم شبلي يُدعى أحمد الرجب، مدير في المرفأ وهو ميشال نحول، مدير الجمارك سابقاً شفيق مرعي، ومدير عمليات في المرفأ وهو سامي حسين.

يُذكر أن في 19 كانون الثاني، أكد القاضي طارق البيطار في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" نقلته عنه، أن "التحقيق سيستمر ولن ينتهي أو يستسلم لإرادة التعطيل"، مشيرًا إلى "أنني أتمنى أن يصل القضاء إلى إيجاد مخارج قانونية تعيد إطلاق مسار التحقيق بشكل عادي ومنتظم، وأن يكون حلاً جذرياً وليس مؤقتاً".