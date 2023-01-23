اسلامي : ايران بلغت المستوى العالمي في مجال انتاج الادوية الاشعاعية

العالم - ايران

جاء ذلك على هامش زيارة تفقدية قام بها "اسلامي" اليوم الاثنين، لخط انتاج المستحضرات الصيدلانية الاشعاعية التشخيصية، لدى شركة "ايزوتوب" المعرفية الايرانية.

ولفت مساعد رئيس الجمهورية، انه "بالرغم من الضغوط التي يفرضها الاعداء على ايران الاسلامية، نحن استطعنا بفضل الباري تعالى ان نمضي قدما باتجاه التقدم، وقد اثمرت جهود زملائنا الاخصائيين لدى منظمة الطاقة النووية الوطنية ايضا".

ونوه اسلامي الى ضرورة التركيز على جانب الدقة في مجال انتاج الادوية الاشعاعية والعمل على زيادة الطاقة الانتاجية المحلية في هذا الصعيد؛ مصرحا بان هذه المستحضرات يتم استخدامها في 206 مراكز للاشعاع الطبي على صعيد البلاد.

وبحسب هذا المسؤول، يوجد ما يبلغ مليون مريض في ايران، وهم بحاجة الى المستحضرات الصيدلانية الاشعاعية، وان منظمة الطاقة النووية الايرانية نجحت في تلبية جميع احتياجات البلاد بهذا الخصوص.

كما اشار الى تصدير هذه المنتجات الوطنية في مرحلة ما قبل تفشي وباء كورونا، قائلا : ان منظمة الطاقة النووية الايرانية ادرجت على سلم برامجها استئناف وتوسيع صادرات الادوية الاشعاعية نظرا لحاجة الاسواق الخارجية الى هذه المنتجات المحلية.