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رويترز: وزارة الخزانة الأمريكية تعلن فرض اجراءات حظر جديدة ضد مؤسسة تابعة لحرس الثورة وعشرة مسؤولين ايرانيين كبار

الإثنين ٢٣ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش

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