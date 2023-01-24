حركة النهضة تدين “الإعدام الاجتماعي” للمحامين المعارضين في تونس

العالم- تونس

وكانت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية قضت، مساء الجمعة، بسجن النواب السابقين لائتلاف الكرامة، المحامي سيف الدين مخلوف ونضال سعودي وماهر زيد ومحمد العفاس، فضلا عن المحامي مهدي زقروبة، كما قضت بعدم سماع الدعوى بحق النائب السابق عبد اللطيف العلوي، ضمن ما يُعرف بقضية المطار.

وحملت حركة النهضة الرئيس قيس سعيد “مسؤولية هذا الانتهاك الصارخ والمتجدد لحقوق الإنسان ضدّ المعارضين السياسيين بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري مع إكساء أحكامها بالنفاذ العاجل على خلاف أحكام القانون في وقائع اتصل بها القضاء العدلي وصدرت فيها أحكام باتة غير قابلة للطعن”.

كما أدانت “استهداف قطاع المحاماة ومحاولات الترهيب والتخويف والإعدام الاجتماعي التي تطال المحامين الشرفاء المعارضين للانقلاب والمدافعين عن قيم الحرية والعدل والديمقراطية وحقوق الشعب، عبر شطبهم من قائمة المحامين في تعدٍّ سافر صلاحيات الهيئات المشرفة على القطاع”، مؤكدة “ثقتها في صمود المحاماة قلعة النضال ضد الاستبداد وأدوارها التاريخية في المشهد الوطني الذي بوَّأها الحصول على جائزة نوبل للسلام إبان الحوار الوطني في 2013”.