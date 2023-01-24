شاهد.. عين على شبكات التواصل في المنطقة

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يوما بعد يوم تحظى قضية الحكم بإعدام الداعية السعودي عوض القرني باهتمام الناشطين الحقوقيين والناشطين على مواقع التواصل.

الناشطون تداولوا مؤخرا فيديو للقرني فيه مجموعة من المواقف التي أطلقها واعتبر الناشطون أنها تبين بوضوح لماذا اعتقله ولي العهد محمد بن سلمان وتم الحكم عليه بالإعدام. وعلى مواقع التواصل كان التفاعل كبيرا مع قضية القرني.



أما في ايران فشلت محاولات خلق الفوضى، فحضرت الخطة "باء". خطة وضعتها الولايات المتحدة وبادرت أوروبا بتنفيذها. وأولى خطوات المشروع الجديد استهداف حرس الثورة الإسلامية، حيث تبنى البرلمان الاوروبي قرارا بإدراج الحرس على قائمة الإرهاب. اهتمام واضح من الناشطين بخطوة الاوروبيين تجاه حرس الثورة.



وحين رفض الملايين رفع علم المثليين والشواذ في كأس العالم الأخيرة في قطر، انتفض الغرب معتبرا ذلك اهانة لهذه المجموعات. لكن زيف حرية التعبير والحقوق انكشف بسرعة. فالدول الغربية دافعت عن احراق احد المتطرفين السويديين لنسخة من القرآن الكريم معتبرين ذلك حرية تعبير. وغضب واسع على مواقع التواصل مما أسموه النفاق الغربي.



أما في الاراضي المحتلة، يقول بعض المتابعين إنه لو عرف بنيامين نتنياهو بأن حكومته الجديدة ستفجر غضبا عارما في الشارع، لما قبل بتشكيلها. تظاهرات حاشدة ضد الحكومة الجديدة وسياساتها الداخلية والخارجية. والمشهد لم يعتد نتنياهو عليه ربما في السابق. تعليقات كثيرة كانت من الناشطين العرب حول ما يجري داخل الكيان الاسرائيلي.

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