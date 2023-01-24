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أئتلاف قوى إدارة الدولة يؤكد ضرورة سرعة إنهاء أزمة ارتفاع صرف الدولار في العراق

أئتلاف قوى إدارة الدولة يؤكد ضرورة سرعة إنهاء أزمة ارتفاع صرف الدولار في العراق
الثلاثاء ٢٤ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٧ بتوقيت غرينتش

أكد اجتماع لـ"ائتلاف قوى إدارة الدولة" في العراق ليل الاثنين الثلاثاء" على أهمية سرعة إنهاء أزمة ارتفاع سعر الدولار.

العالم - العراق

وذكر بيان لمكتب المندلاوي تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، أكد خلال مشاركته في اجتماع ( ائتلاف قوى إدارة الدولة ) الذي انعقد ليل الاثنين - الثلاثاء، بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ، وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ووزير الخارجية فؤاد حسين ، وعدد من قيادات الكتل والتحالفات السياسية المنضوية في الائتلاف، أكد على أهمية سرعة إنهاء أزمة ارتفاع سعر الدولار ، وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح في الأسواق المحلية ، مشددا على ضرورة " الإسراع بتجنيب المواطنين تداعيات زيادة سعر الصرف المفاجئة ".

وأكد المجتمعون، بحسب البيان، على أهمية إلزام البنك المركزي بتطبيق السياسات المالية اللازمة لتحسين الأداء الاقتصادي ، وكذلك التدقيق والإشراف الدائم على عمل المصارف الخاصة سيما الالتزام بالتعليمات الجديدة للحوالات الخارجية لتجنب تداعيات ما حصل في السابق .

وتطرق الاجتماع إلى أهمية سرعة إرسال الموازنة من قبل الحكومة إلى البرلمان الذي استكمل تشكيل لجانه النيابية بالأيام السابقة وباتت جاهزة لمناقشة مسودة قانون موازنة ٢٠٢٣ والتصويت عليها لغرض ضمان مصلحة المواطنين وتحريك عجلة الاقتصاد العراقي .

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