تعليقات نشطاء التواصل حول الخطوة الاوروبية المعادية لحرس الثورة الاسلامية

العالم - خاص بالعالم

في التفاصيل.. فشلت محاولات خلق الفوضى في إيران، فحضرت الخطة "باء". خطة وضعتها الولايات المتحدة وبادرت أوروبا بتنفيذها. وأولى خطوات المشروع الجديد استهداف حرس الثورة الإسلامية، حيث تبنى البرلمان الاوروبي قرارا بإدراج الحرس على قائمة الإرهاب.

وكان اهتمام الناشطين واضحا بخطوة الاوروبيين تجاه حرس الثورة الاسلامية حيث كتب "عمرو" في هذا السياق مغردا: "تصنيف حرس الثورة كمنظمة إره ابية من قبل الاتحاد الأوروبي هو قتل للوساطة الأوروبية في أحياء الاتفاق النووي الإيراني".



وعلق "محمد غروي" مغردا بشأن هذا الموضوع: "هل العقل يحكم ان تعادوا أصحاب المسيرات التي جننت العالم بقوتها؟ حرس الثورة هو أصل الثورة الإسلامية في إيران وبمعاداتها تكون اللعبة قد انكشفت أكثر وهذا يضر بمصالح الاوروبيين ولا شك مبدأ المعاملة بالمثل يشكل خطرا عليهم الإتحاد الاوروبي يذهب بسياساته الخاطئة بشعوبه الى الهاوية".



أما "محمد المنتصر" فغرد: "قيادات اوربا لا تعير اهتماما بشعوبها بقدر حرصها على إرضاء الأمريكيين، حرب اوكرانيا تجنى منها امريكا ارباح من مضاعفة اسعار بيع الوقود و اوربا تعاني من برد قارس وتمنعها من استيراد من روسيا وإيران. يعادوا إيران لاجل امريكا رغم ان الاتفاق النووي مصلحة اوروبية".

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