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ناصر كنعاني: ايران تحتفظ بحقها في الرد وستعلن قريباً عن قائمة عقوبات جديدة ضد منتهكي حقوق الإنسان ومروّجي الإرهاب بالاتحاد الأوروبي وبريطانيا

الثلاثاء ٢٤ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش

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