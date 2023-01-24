إصابة يمني بقصف سعودي على صعدة

العالم- اليمن

وحسب موقع"المسيرة"اليمني "تم وصول مصاب إلى مستشفى رازح الريفي نتيجة قصف مدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية بصعدة شمال غرب العاصمة صنعاء".

يذكر أنه أصيب 4 أشخاص، أمس الاثنين، باعتداءات للقوات السعودية على المناطق الحدودية في محافظة صعدة.

واستقبل مستشفى الطلح العام أحد جرحى القصف السعودي على مديرية شدا، مضيفا أن 3 من المهاجرين الأفارقة أصيبوا بنيران الجيش السعودي في مديرية منبه الحدودية.

وكان قد استشهد مواطنان يمنيان، أول أمس الأحد، بقصف مدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية.

ويتعرض المواطنون اليمنيون في المناطق الحدودية إلى اعتداءات شبه يومية من قبل جيش العدو السعودي، الأمر الذي أدى إلى استشهاد وجرح المئات من المواطنين وأحدث أضرار كبيرة في ممتلكاتهم.