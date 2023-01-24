قبلان: ما يقوم به البيطار تدمير تعسّفي يطال قضية المرفأ

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ولفت في بيان، إلى أنّ "لذلك، ما يقوم به البيطار تدمير تعسّفي وكوميديا تطال قضيّة المرفأ ودماء شهدائه، والمطلوب إنقاذ العدالة من لعبة الابتزاز الّتي يقودها البيطار، لأنّ البلد برميل بارود".

وكان مصدر قضائي لبناني قد أكد لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن "النيابة العامة التمييزية ستتعاطى مع القرار الصادر عن قاضي التحقيق العدلي في ملف مرفأ بيروت طارق البيطار وكأنّه منعدم الوجود، ما يعني أنها لن تنفذ قرار إخلاء السبيل ولا قرار الادعاء".

ولفت المصدر، الى أن "زيارة الوفد القضائي الأوروبي الأسبوع الماضي إلى بيروت، أعطت قوة دفع للقاضي البيطار للعودة لاستئناف التحقيقات".

وكانت ثلاثة مصادر قضائية، قد أفادت لوكالة "رورترز"، بأن البيطار وجه اتهامات لاثنين من كبار القادة العسكريين في لبنان وقائد سابق للجيش بشأن الانفجار في مرفأ بيروت.

وذكرت المصادر الثلاثة، أن "البيطار وجه اتهامات إلى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا وقائد الجيش اللبناني السابق جان قهوجي".