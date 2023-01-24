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لإنقاذ العدالة من لعبة الابتزاز..

قبلان: ما يقوم به البيطار تدمير تعسّفي يطال قضية المرفأ

قبلان: ما يقوم به البيطار تدمير تعسّفي يطال قضية المرفأ
الثلاثاء ٢٤ يناير ٢٠٢٣ - ١١:٣٠ بتوقيت غرينتش

شدّد المفتي الجعفري الممتاز الشّيخ أحمد قبلان، على أنّ "بعد تضييعه للعدالة ونسف القيمة الوطنيّة لقضية المرفأ وشهدائه، عاد القاضي طارق البيطار بعقليّة ضابط بلا قوانين، رغم أنّه غير موجود عدليًّا بعد كفّ يده".

العالم - لبنان

ولفت في بيان، إلى أنّ "لذلك، ما يقوم به البيطار تدمير تعسّفي وكوميديا تطال قضيّة المرفأ ودماء شهدائه، والمطلوب إنقاذ العدالة من لعبة الابتزاز الّتي يقودها البيطار، لأنّ البلد برميل بارود".

وكان مصدر قضائي لبناني قد أكد لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن "النيابة العامة التمييزية ستتعاطى مع القرار الصادر عن قاضي التحقيق العدلي في ملف مرفأ بيروت طارق البيطار وكأنّه منعدم الوجود، ما يعني أنها لن تنفذ قرار إخلاء السبيل ولا قرار الادعاء".

ولفت المصدر، الى أن "زيارة الوفد القضائي الأوروبي الأسبوع الماضي إلى بيروت، أعطت قوة دفع للقاضي البيطار للعودة لاستئناف التحقيقات".

وكانت ثلاثة مصادر قضائية، قد أفادت لوكالة "رورترز"، بأن البيطار وجه اتهامات لاثنين من كبار القادة العسكريين في لبنان وقائد سابق للجيش بشأن الانفجار في مرفأ بيروت.

وذكرت المصادر الثلاثة، أن "البيطار وجه اتهامات إلى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا وقائد الجيش اللبناني السابق جان قهوجي".

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لإنقاذ العدالة من لعبة الابتزاز.. قبلان: ما يقوم به البيطار تدمير تعسّفي يطال قضية المرفأ

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