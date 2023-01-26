رئيس الوزراء الإثيوبي يزور الخرطوم ويلتقي رئيس مجلس السيادي

العالم - خاص بالعالم

زيارة استغرقت يومًا لرئيس الوزراء الاثيوبي ابي احمد للسودان وتعتبر الزيارة الأولى له ووفده المرافق عقب فتور شاب العلاقات بين البلدين بسبب النزاعات الحدودية بينهما اضافة لضبابية المواقف فيما يتعلق بسد النهضة الاثيوبي.

اللقاء الذي جمع ابي أحمد برئيس مجلس السيادة ونائبه في قمة مشتركة أكدت علي ضرورة تمتين العلاقات بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة خاصة قضية النزاعات الحدودية والتي اتفقوا فيها على ان تكون المرجعية لحلها الحوار والوثائق الرسمية والاليات الفنية، كما أكد الطرفان علي التوافق التام فيما يتعلق بقضية سد النهضة الاثيوبي.



لم يشر رئيس الوزراء الاثيوبي لمبادرة واضحة المعالم فيما يتعلق بالتطورات السياسية في السودان، لكنه أعتمد في لقاءاته مع قوى الحرية والتغيير المركزية والتكتل الديمقراطي ومجموعة التراضي الوطني وبعض قيادات لجان المقاومة اعتمد على ازلية العلاقة بين السودان وأثيوبيا ووضوح الطرح والهدف في تمتين العلاقات بين البلدين.



المبادرة الأثيوبية التي لم يفصح عن تفاصيلها تبدو معالمها واضحة علي ضرورة توسيع مشاركة كافة الأطياف السياسية تحت مظلة الإتفاق الاطاري الذي ترعاه الآليتان الثلاثية والرباعية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...