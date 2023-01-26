الخميس ٢٦ يناير ٢٠٢٣
٠٦:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

رئيس الوزراء الإثيوبي يزور الخرطوم ويلتقي رئيس مجلس السيادي

الخميس ٢٦ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:١٣ بتوقيت غرينتش

التقى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في العاصمة الخرطوم رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان. وتأتي زيارة آبي أحمد الى الخرطوم في سياق تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ودفع آفاق التعاون المشترك، بحسب بيان المجلس السيادي السوداني.

العالم - خاص بالعالم

زيارة استغرقت يومًا لرئيس الوزراء الاثيوبي ابي احمد للسودان وتعتبر الزيارة الأولى له ووفده المرافق عقب فتور شاب العلاقات بين البلدين بسبب النزاعات الحدودية بينهما اضافة لضبابية المواقف فيما يتعلق بسد النهضة الاثيوبي.

اللقاء الذي جمع ابي أحمد برئيس مجلس السيادة ونائبه في قمة مشتركة أكدت علي ضرورة تمتين العلاقات بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة خاصة قضية النزاعات الحدودية والتي اتفقوا فيها على ان تكون المرجعية لحلها الحوار والوثائق الرسمية والاليات الفنية، كما أكد الطرفان علي التوافق التام فيما يتعلق بقضية سد النهضة الاثيوبي.

لم يشر رئيس الوزراء الاثيوبي لمبادرة واضحة المعالم فيما يتعلق بالتطورات السياسية في السودان، لكنه أعتمد في لقاءاته مع قوى الحرية والتغيير المركزية والتكتل الديمقراطي ومجموعة التراضي الوطني وبعض قيادات لجان المقاومة اعتمد على ازلية العلاقة بين السودان وأثيوبيا ووضوح الطرح والهدف في تمتين العلاقات بين البلدين.

المبادرة الأثيوبية التي لم يفصح عن تفاصيلها تبدو معالمها واضحة علي ضرورة توسيع مشاركة كافة الأطياف السياسية تحت مظلة الإتفاق الاطاري الذي ترعاه الآليتان الثلاثية والرباعية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

البرهان يؤكد التوافق مع إثيوبيا حول ملف سدة النهضة

السودان تعلن عن موعد ورشة "السلام" المرتقبة

السودان: البرهان يعلن انسحابه من الوساطة بين المدنيين

اتفاق مصري سوداني لإزالة كافة عقبات المشاريع المشتركة على نهر النيل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

كتلة حزب الله: انهيار المستمر للعملة الوطنية هو جزء من الضغوط السياسية

شاهد: داعية سعودي ينتقد ماوصلت اليه السعودية في ظل سياسية بن سلمان

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 26-01-2023

بالفيديو.. الفقر يبلغ مستوى قياسيا.. أزمة اقتصادية غير مسبوقة في بريطانيا

بالفيديو.. رئيس الوزراء الإثيوبي يزور الخرطوم ويلتقي رئيس مجلس السيادي

اليمن.. رغم الحديث عن تهدئة، العدوان يعاود استهداف المدنيين 