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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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العميد ابو الفضل شكارجي: فيما يخص أعمال الشغب الأخيرة في البلاد: إن أعمال الشغب والحوادث الأخيرة في إيران كانت نتيجة جميع إخفاقات أعداء الثورة الإسلامية على مر سنين الثورة الإسلامية
العميد ابو الفضل شكارجي: قادة الصهاينة الجدد يعيشون حرباً نفسية، وهم في ورطة خطيرة من الداخل، وارتكاب اي خطأ استراتيجي يعني زوال كيانهم
المتحدث باسم هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة العميد ابو الفضل شكارجي، ان حرس الثورة الاسلامية اثبت انه كان في طليعة مكافحي الارهابيين الدوليين
الاعلام العبري: رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو التقى اليوم في عمّان الملك الأردني عبدالله الثاني
وزير الخارجية الايراني : تداعيات السلوك الاوروبي الانفعالي ستكون مكلفة لأوروبا والطريق الصحيح هو التركيز على الدبلوماسية والتفاعل البناء
ناصر كنعاني: ايران تحتفظ بحقها في الرد وستعلن قريباً عن قائمة عقوبات جديدة ضد منتهكي حقوق الإنسان ومروّجي الإرهاب بالاتحاد الأوروبي وبريطانيا
المتحدث باسم الخارجية الايرانية يدين تصرفات الاتحاد الأوروبي والحكومة البريطانية بشان فرض الحظر على عدد من الكيانات الحقوقية الإيرانية
رويترز: وزارة الخزانة الأمريكية تعلن فرض اجراءات حظر جديدة ضد مؤسسة تابعة لحرس الثورة وعشرة مسؤولين ايرانيين كبار
المتحدث باسم هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة العميد ابو الفضل شكارجي، ان حرس الثورة الاسلامية اثبت انه كان في طليعة مكافحي الارهابيين الدوليين
الثلاثاء ٢٤ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.