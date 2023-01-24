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العميد ابو الفضل شكارجي: فيما يخص أعمال الشغب الأخيرة في البلاد: إن أعمال الشغب والحوادث الأخيرة في إيران كانت نتيجة جميع إخفاقات أعداء الثورة الإسلامية على مر سنين الثورة الإسلامية

الثلاثاء ٢٤ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٨ بتوقيت غرينتش

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