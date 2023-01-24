القرارات الاوروبية ضد ايران.. والرد المتقابل عليها

خاص بالعالم

ترى ما الذي تعنيه مثل هذه الأساليب التي ينتهجها الأوروبيون؟

وهل هم بصدد إطلاق النار على أرجلهم؟

ومع انتهاء الاضطرابات في إيران، لا يزال الأوروبيون يسعون للتدخل في الشؤون الداخلية وممارسة الضغط السياسي على إيران. فبالإضافة إلى الإعلان عن وجهات النظر غير الدبلوماسية حول التطورات الإيرانية، أعرب بعض السياسيين الأوروبيين في الأيام الأخيرة عن مشاعرهم الباطنية تجاه إيران في قرار غير ملزم في البرلمان الأوروبي. لكن الجزء الأهم من ذلك القرار الذي يتمحور حول إدراج قوات حرس الثورة الاسلامية في قائمة المنظمات الإرهابية هو عدم المصادقة عليه في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.

ترى هل يمكننا اعتبار مؤسسة، بأنها إرهابية لأنها لا تعجبنا؟

لتسليط مزيد من الضوء على موضوع هذه الحلقة من برنامج "من ايران" تستضيف قناة العالم الدكتور محسن بيرهادي، خبير العلاقات الدولية وعضو مجلس الشورى الإسلامي في إيران، ليجيب عن الاسئلة التالية:

- ما هي قراءتكم للإجراءات الأخيرة للأوروبيين؟ هل يمكن القول أن الأوروبيين قد وقعوا في فخ دبلوماسي من خلال دعم الاضطرابات التي شهدتها إيران؟

- إلى أي مدى يمكن اعتبار مواقف الأوروبيين بأنها تدخل في شؤون إيران الداخلية؟

- ترى ما الذي يعنيه وصف حرس الثورة بالإرهاب؟ وهل هناك سابقة مماثلة على الساحة الدولية في أطلاق صفة الإرهاب على هيئة عسكرية رسمية لدولة ما؟

- ما هي خيارات إيران للرد على مثل هذه الإجراءات؟

- نعلم أن وزراء خارجية أوروبا اجتمعوا مؤخرا مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ترى ما هي توقعاتكم بشأن مصير المفاوضات النووية في ظل الظروف الراهنة؟

- إلى أي مدى يمكن أن يكون لمواقف الأوروبيين إجماع دولي؟ ترى هل توافق وزير الخارجية في رأيه بأن الأمريكيين سرعان ما أدركوا أن الاضطرابات لن تعود عليهم بأي نتيجة أو مكسب يذكر؟

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