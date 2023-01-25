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بعد واقعة السويد المسيئة .. إدانات واسعة لتمزيق المصحف الشريف في هولندا

بعد واقعة السويد المسيئة .. إدانات واسعة لتمزيق المصحف الشريف في هولندا
الأربعاء ٢٥ يناير ٢٠٢٣ - ١٠:٥٧ بتوقيت غرينتش

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