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الاستخبارات العراقية تحبط مخططا إرهابيا لاستهداف محكمة استئناف نينوى

الاستخبارات العراقية تحبط مخططا إرهابيا لاستهداف محكمة استئناف نينوى
الأربعاء ٢٥ يناير ٢٠٢٣ - ٠٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، عن إحباط مخطط إرهابي لاستهداف محكمة استئناف نينوى بواسطة ثلاثة انتحاريين، فيما تم القبض عليهم قبل التنفيذ.

العالم - العراق

وقالت الوزارة في بيان، انه "بإشراف ومتابعة من قبل وزير الداخلية، نجح ابطال وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بمتابعة انشطة العناصر الارهابية في عموم العراق، فقد رصدت مؤشرات قادت بعد تحليلها الى الكشف عن وجود نوايا ارهابية لتنفيذ عملية ارهابية لاستهداف محكمة استئناف نينوى من قبل عصابات داعش الارهابي بواسطة ثلاثة انتحاريين او مايسمى الانغماسين".

واضافت " على اثر هذه المعلومات قام ابطالنا بمراقبة العناصر الارهابية وزرع مصادر تتابع تحركاتهم واماكن تواجدهم حتى تمكنوا من القبض على ثلاثة ارهابيين مع اسلحتهم ومعداتهم قبل دخولهم للمحكمة واحباط المخطط الارهابي بمهنية عالية".

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