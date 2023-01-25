'الوفاء للمقاومة': قوتنا ستصون سيادة وحرية واستقلال لبنان

العالم - لبنان

وخلال لقاء حواري سياسي في بلدة شمسطار البقاعية، أضاف الموسوي أن "لبنان لم يعد في حساب الأولويات في الخارج، فالعالم اليوم يعيد ترتيب ملفاته على أساس الحرب الأوكرانية – الروسية، وانطلاقاً من هذه الحرب سيكون هناك نظام عالمي جديد ستنبثق منه مراكز قوى عالمية وقوى إقليمية عديدة، ولن تبقى حكرا على أحد".

وفيما يتعلق بعلاقة حزب الله و"التيار الوطني الحر"، اعتبر أن "ما حصل بين الطرفين هو تباين في التقدير السياسي، فنحن و"التيار" لسنا حزبًا واحدًا، والتيار له كيانه واحترامه ويعمل في ساحته، ونحن موجودون في ساحتنا"، مضيفًا أننا "نحن نحافظ على التفاهم ونريده ولا نخل به، وليس كما يزعم البعض عنا بأننا استغنينا عنه، فهذا البعض لا يعرف حزب الله ولا يعرف من أي مدرسة ننتمي نحن".

وشدد الموسوي على أننا في حزب الله أهل وفاء ولا نستغل الفرص لمكاسبنا الخاصة، ولا نقطع علاقة مع حلفائنا وأصدقائنا بناءً على غاية، ليست هذه مدرسة حزب الله أو أهل البيت (ع) أو أهل الوفاء"، مضيفًا أن "مدرستنا هذه تعلمنا فيها أن نقف مع الناس ونسمعهم ونبقى معهم ونبقى أوفياء حتى آخر لحظة"، مستشهدًا بما قاله الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله : "نحن لا ننزع يدنا من أيدي الآخرين".