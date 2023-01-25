اللاجئون السوريون يشكلون 30% من السكان

العالم - سوريا

ونقلت صحيفة “نداء الوطن” اللبنانية عن “علامة” قوله إن “عدد اللاجئين وفق التقارير الرسمية اللبنانية هو مليونان و82 ألفاً بينما أرقام مفوضية اللاجئين تتحدث عن 840 ألفاً فقط”.

وحول توزع اللاجئين في لبنان أوضح “تبلغ نسبتهم في البقاع 40 في المئة وجبل لبنان 23 في المئة والشمال 27 في المئة والجنوب 11 في المئة”.

وتطرق علامة إلى الدراسات التي أجريت حول اللاجئين ومنها دراسة للجامعة الأميركية في بيروت والتي بينت أن معدل العائلة السورية هو 5 أفراد بينما معدل العائلة اللبنانية هو 3 أفراد، مضيفا في حال استمرت الأمور كما هي سيصبح معدل اللاجئين بعد خمس إلى عشر سنوات بمعدل 50 في المئة من المجتمع في لبنان.