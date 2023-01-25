الأربعاء ٢٥ يناير ٢٠٢٣
٠٦:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

أمير عبد اللهيان: سنرتب خطواتنا اللاحقة بما يتناسب مع سلوك أوروبا

أمير عبد اللهيان: سنرتب خطواتنا اللاحقة بما يتناسب مع سلوك أوروبا
الأربعاء ٢٥ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٧ بتوقيت غرينتش

وصف وزير الخارجية حسين أميرعبداللهيان مواقف فرنسا في تشجيع الاضطرابات في إيران بأنها غير ودية وقال "إن إيران ستراقب بعناية سلوك الاتحاد الأوروبي وترتب خطواتها اللاحقة وفقًا لذلك".

العالم- ايران

وتباحث وزير الخارجية الايراني في اتصال هاتفي اليوم الاربعاء مع نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا ، حول اخر اوضاع العلاقات الثنائية وبعض القضايا المهمة ذات الاهتمام.

وإشار امير عبداللهيان إلى لقائه الأخير مع نظيرته الفرنسية في الأردن ، وإلى العلاقات التاريخية بين البلدين وصف مواقف فرنسا في تشجيع اعمال الشغب في إيران بأنها مواقف غير ودية.

وانتقد وزير الخارجية الايراني التصريحات التدخلية لبعض المسؤولين الفرنسيين ، وقال: إن طهران تفضل دائمًا طريق التفاوض والدبلوماسية ، لكن كما رأيتم ، في نهج المواجهة ، فإن عملنا أيضًا فوري وفعال ومتبادل.

وفي الوقت الذي انتقد فيه المواقف غير البناءة وأفعال البرلمان الأوروبي تجاه حرس الثورة الإسلامية ، أشار رئيس الجهاز الدبلوماسي الايراني إلى أن الحرس الثوري هو مؤسسة سيادية وحافظة للأمن القومي الإيراني ، وتلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على أمن المنطقة والمحارب الحقيقي للإرهاب وان جمهورية إيران الإسلامية تراقب بعناية سلوك الاتحاد الأوروبي وترتب خطواتها اللاحقة وفقًا لذلك.

وأوضح أمير عبد اللهيان: بالإضافة إلى هذه التصريحات والأفعال ، فقد شهدنا تصرفًا غير لائق ومهين لإحدى الصحف الفرنسية في التطاول على المقدسات الدينية ، والذي تكرر للأسف في دولتين أوروبيتين عبر الاساءة للقرآن الكريم الكتاب المقدس للمسلمين.

وبشأن التعاون بين البلدين ، شدد أمير عبد اللهيان على ضرورة التركيز على الحوار والتفاعل وأضاف: "لا تكرروا سياسة الحظر الفاشلة التي انتهجها ترامب وقد أعلنا اليوم عن قائمة جديدة للعقوبات ضد الاتحاد الأوروبي وبريطانيا شملت 33 مسؤولاً ومؤسسة أوروبية ، كإجراء رد مماثل.

فرنسا لم تتدخل في شؤون إيران

بدورها اكدت وزيرة خارجية فرنسا ، في هذا الاتصال الهاتفي ، على أهمية العلاقات بين طهران وباريس وقالت : إن فرنسا لم تتدخل في شؤون إيران.

وشددت كولونا على أهمية الحفاظ على العلاقات بين البلدين ، وأكدت على تعزيزها من خلال الحوار.

لازم به ذکر است که این افراد به جرم جاسوسی و اقدامات مداخله آمیز و ضد امنیت در بازداشت بسر می‌برند.

كما دعت وزيرة الخارجية الفرنسية الى الإفراج عن السجناء الفرنسيين.

وتجدر الإشارة إلى أن هؤلاء الأشخاص موقوفون لارتكابهم جريمة التجسس واتخاذ اجراءات تدخلية ضد الامن .

في هذه المحادثة الهاتفية ، تم أيضًا استعراض آخر حالة للتعاون القنصلي.

روابط ذات صلة

امير عبداللهيان يشرح نتائج اجتماع منظمة "ايكو" في طشقند

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ليبيا: باشاغا يحذر إيطاليا من اتفاق نفطي مع 'حكومة الوحدة'

المركزي السوري.. توجيه المصارف العاملة لتبسيط وتسريع عملية فتح الحسابات الجديدة أو تفعيل الحسابات الجامدة

القاضي عويدات يستدعي البيطار ويخلي سبيل الموقوفين في قضية مرفأ بيروت

السوداني يشدد على متابعة تحركات 'داعش' في المدن العراقية

صباغ: سلوك واشنطن الهدام أوصل ملايين السوريين إلى انعدام الأمن والاستقرار

مذكرات بومبيو.. أمريكا تنفذ ما يطلبه الموساد دون نقاش!