الأربعاء ٢٥ يناير ٢٠٢٣
٠٦:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 25-01-2023

الأربعاء ٢٥ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 25-01-2023

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 25-01-2023

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مذكرات بومبيو.. أمريكا تنفذ ما يطلبه الموساد دون نقاش!

أمير عبد اللهيان: سنرتب خطواتنا اللاحقة بما يتناسب مع سلوك أوروبا

أوروبا تتراجع عن قرارها ضد حرس الثورة والسبب..

شاهد.. الكرملين يحذر من تسليم كييف دبابات حديثة

على ماذا يدل تزايد العمليات النوعية للمقاومين بالتزامن مع توسع المشروع الاستيطاني؟

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 25-01-2023