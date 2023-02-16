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تهديدات بالقتل لنتنياهو ووزرائه

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٣:١٥ بتوقيت غرينتش

نناقش في حلقة برنامج"غياهب الكيان"، موضوع الانقسامات والخلافات بين الصهاينة والتهديدات بالقتل وخطاب الكراهية والتحريض فضلا عن الهلع الذي يعيشه الصهاينة لاسيما الأطفال والقصر الذين يتعرضون لجرائم العنف.

العالم غياهب الكيان

ويتطرق البرنامج الى الانقسامات الحادة بين الصهاينة لاسيما بعد تشكيل حكومة نتنياهو وما تزمع القيام به من تغييرات في القضاء خاصة أن هذه الانقسامات ولدت حالا من الغضب عند شريحة واسعة من الصهاينة الذين باتوا يهددون بالمواجهة المسلحة ما أثار قلقا صهيونيا من اندلاع حرب أهلية في الكيان.

وحول خوف وقلق مستمر من اقتتال داخلي في الكيان الاسرائيلي وأسباب ذلك أكد المتابع للشأن الاسرائيلي نبيه عواضة ان الحرب الاهلية الباردة تدور اليوم رحاها بداخل الكيان لم تتحول حتى الآن الى حرب ساخنة ووجود الكثير من المؤشرات ومصادر للقلق تشير الى امكانية تحول النقاش الجاري اليوم بدرجات التخوين العالية والاختلاف حول البرنامج السياسي حول الاصلاحات الجذرية بداخل الكيان وحول الحكم بداخله من الممكن ان تتحول الى حرب أهلية ساخنة وصدامات مباشرة.

ويبحث برنامج "غياهب الكيان"، في توقع أن تبدأ عمليات اغتيال في داخل الكيان ربما تطال المستشار القضائي للحكومة كما يقول ناشط صهيوني.

ورصد البرنامج موضوع مع تدهور الاوضاع الاقتصادية والامنية والاجتماعية وتصاعد الخلافات والانقسامات السياسية داخل الكيان دعا أصحاب شركات استثمارية كبرى الى مغادرة الكيان في تعبير عن تردي الأوضاع التي يعيشها الصهاينة.

ولمناقشة موضوع الحلقة من برنامج "غياهب الكيان"، نستضيف:

- المتابع للشأن الاسرائيلي نبيه عواضة

التفاصيل في الفيديو المرفق ...


يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:
https://www.alalam.ir/news/6519538

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