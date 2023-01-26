جهاز الشاباك يرتكب مجزرة في جنين بدواعي ملاحقة المقاومين

العالم - خاص بالعالم

عقب المجزرة الدموية؛ أعلنت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، الحداد العام مؤكدة أن الجريمة لن تمر دون رد مؤلم على الاحتلال؛ وأن الشعب الفلسطيني لن يسمح للاحتلال بالتغول والاستفراد بالمناطق الفلسطينية.

وأكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة؛ أن بنادق المقاومة ستبقى حاضرة للدفاع عن الشعب الفلسطيني وأهدافه المقدسة.

من جانبه أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري؛ أن الاحتلال سيدفع ثمن مجزرة جنين ومخيمها، وأن رد المقاومة لن يتأخر.

بدورها قررت القيادة الفلسطينية اعتبار التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لم يعد قائما اعتبارا من الآن. جاء ذلك في بيان صدر عن الاجتماع الطارئ الذي عقدته القيادة الفلسطينية لبحث تداعيات مجزرة جنين.

إلى ذلك فقد أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد مشاورات أمنية تحسبا من تصعيد محتمل عقب العملية العسكرية في جنين.

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