الخميس ٢٦ يناير ٢٠٢٣
٠٧:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

جهاز الشاباك يرتكب مجزرة في جنين بدواعي ملاحقة المقاومين

الخميس ٢٦ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٥ بتوقيت غرينتش

مجزرة جديدة تضاف إلى سجل كيان الاحتلال المدنس بدماء الفلسطينيين؛ باقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها؛ خلفت شهداء وجرحى فضلا عن دمار كبير في المباني والممتلكات، رفع على إثرها جيش الاحتلال حالة التأهب على حدود قطاع غزة.

العالم - خاص بالعالم

عقب المجزرة الدموية؛ أعلنت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، الحداد العام مؤكدة أن الجريمة لن تمر دون رد مؤلم على الاحتلال؛ وأن الشعب الفلسطيني لن يسمح للاحتلال بالتغول والاستفراد بالمناطق الفلسطينية.

وأكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة؛ أن بنادق المقاومة ستبقى حاضرة للدفاع عن الشعب الفلسطيني وأهدافه المقدسة.

من جانبه أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري؛ أن الاحتلال سيدفع ثمن مجزرة جنين ومخيمها، وأن رد المقاومة لن يتأخر.

بدورها قررت القيادة الفلسطينية اعتبار التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لم يعد قائما اعتبارا من الآن. جاء ذلك في بيان صدر عن الاجتماع الطارئ الذي عقدته القيادة الفلسطينية لبحث تداعيات مجزرة جنين.

إلى ذلك فقد أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد مشاورات أمنية تحسبا من تصعيد محتمل عقب العملية العسكرية في جنين.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

السلطة الفلسطينية توقف التنسيق الأمني مع كيان الاحتلال

شهيد وإصابتان خطرتان برصاص الاحتلال في رام الله

جنين..اسطورة المقاومة في وجه الاحتلال، وتفجير مرفأ بيروت...وتداعيات انقسام القضاء

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المقداد: وجود قوات حفظ السلام ليس بديلاً عن إيجاد حل نهائي احتلال الأراضي السورية

ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الاسرائيلي على مناطق فلسطينية مختلفة

هذا ما قاله نجل الداعية سلمان الدويش حول اختفاء والده منذ 5 سنوات

صحيفة غربية: لهذا السبب.. العدوان على اليمن أصبح كارثة للسعودية

بن سلمان يستمتع بكسر المحرمات الدينية!

بالفيديو.. جهاز الشاباك يرتكب مجزرة في جنين بدواعي ملاحقة المقاومين