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فعاليات بن سلمان الترفيهية وإسكات المعارضة

الخميس ٢٦ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٩ بتوقيت غرينتش

ماذا يعني استخدام ولي العهد السعودي فعالية الترفيه لصرف انتباه الشعب عن المشاكل الداخلية؟

العالم - مع الحدث

  • هل الدعمه المتزايد لهذا التوجه هو للضغط على وأد حرية الرأي وإسكات المعارضة؟
  • ما تفسير موجة الغضب الصامتة في الشارعالسعودي والدعوة لمقاطعة الفعاليات المسيئة للسمعة؟
  • هل صارت جزءاً من رؤية 2030 للتنوع الاقتصاد ولو جاءت بنتائج عكسية؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من الباحث السياسي عبدو اللقيس، والناشط الحقوقي وضاح المُودع، والمحلل السياسي ايليا مغناير.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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