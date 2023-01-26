الخميس ٢٦ يناير ٢٠٢٣
٠٤:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

هاشتاغ.. ذكرى انفجار مرفأ بيروت + فيديو

الخميس ٢٦ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:١٠ بتوقيت غرينتش

بيروت (العالم) 2023.01.26 - يعتقد الكثير من اللبنانيين أن معظم القضايا في بلادهم يتم تسييسها.. وقضية انفجار مرفأ بيروت ليست خارج هذه القاعدة.

العالم - لبنان

هذا ما ظهر مؤخرا مع إعلان عودة قاضي التحقيق في الانفجار طارق بيطار عن اعتكافه موجها اتهامات جديدة لمسؤولين حاليين وسابقين. القضية طبعا أثارت جدلا واسعا بين مؤيد وبين رافض تماما لخطوة بيطار التي اعتبرت مسيسة

هذا الموضوع كان مادة نقاش ومواقف كثيرة على مواقع التواصل.. "حسين منصور" علق هنا: "السفارة الأميركية في بيروت: نحض السلطات اللبنانية على استكمال تحقيق سريع وشفاف في انفجار المرفأ. جاء الأمر الأميركي فتحرك القاضي بيطار بعد سبات طويل."

"جوزيف زخور" كان له تعليق أيضا: السياسة فرقت حتى ذوي ضحايا انفجار أو تفجير المرفأ و قسمتهم إلى فريقين. فريق يصر على رفض طلبات تنحي القاضي العدلي الرئيس طارق بيطار ويرى فيه القاضي المؤهل للتحقيق، وفريق آخر يتهمه بالانحياز حيث اتهم شخصيات سياسية معينة واستبعد شخصيات قضائية وعسكرية أخرى ويدعو إلى تنحيه.

أخيرا مع "كامل خليفة" وهذا التعليق: إستغلال هذا المصاب الكارثي للضرر وتشويه الحزب هو الكارثة ويجب محاسبة من يفعلها لأنه أقذر البشر.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

القاضي عويدات يستدعي البيطار ويخلي سبيل الموقوفين في قضية مرفأ بيروت

شاهد.. المستجد في ملف القاضي اللبناني طارق البيطار

آخر مستجدات التحقيق في انفجار بيروت عام 2020

مصدر قضائي: النيابة العامة التمييزية لن تتعاطى مع قرارات البيطار

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تهجير ومصادرة للملكيات في 'مكة المكرّمة' و'المدينة المنوّرة'

هذا ما يخفيه نظام 'ابن سلمان' خلف الكواليس!!

حيل فعالة ومضمونة لتنظيف العفن الأسود في منزلك

الكاتشب ينقذ رجلا من الموت ظل مفقودا في البحر لمدة 24 يوما

ما الفرق بين تناول الدواء قبل الأكل أو بعده؟

هاشتاغ.. ذكرى انفجار مرفأ بيروت + فيديو