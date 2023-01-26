هاشتاغ.. ذكرى انفجار مرفأ بيروت + فيديو

العالم - لبنان

هذا ما ظهر مؤخرا مع إعلان عودة قاضي التحقيق في الانفجار طارق بيطار عن اعتكافه موجها اتهامات جديدة لمسؤولين حاليين وسابقين. القضية طبعا أثارت جدلا واسعا بين مؤيد وبين رافض تماما لخطوة بيطار التي اعتبرت مسيسة

هذا الموضوع كان مادة نقاش ومواقف كثيرة على مواقع التواصل.. "حسين منصور" علق هنا: "السفارة الأميركية في بيروت: نحض السلطات اللبنانية على استكمال تحقيق سريع وشفاف في انفجار المرفأ. جاء الأمر الأميركي فتحرك القاضي بيطار بعد سبات طويل."

"جوزيف زخور" كان له تعليق أيضا: السياسة فرقت حتى ذوي ضحايا انفجار أو تفجير المرفأ و قسمتهم إلى فريقين. فريق يصر على رفض طلبات تنحي القاضي العدلي الرئيس طارق بيطار ويرى فيه القاضي المؤهل للتحقيق، وفريق آخر يتهمه بالانحياز حيث اتهم شخصيات سياسية معينة واستبعد شخصيات قضائية وعسكرية أخرى ويدعو إلى تنحيه.

أخيرا مع "كامل خليفة" وهذا التعليق: إستغلال هذا المصاب الكارثي للضرر وتشويه الحزب هو الكارثة ويجب محاسبة من يفعلها لأنه أقذر البشر.

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