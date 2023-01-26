شهيد و5 إصابات برصاص الاحتلال في جنين

العالم - فلسطين

واعلن المركز الفلسطيني للاعلام نقلا عن بيان وزارة الصحة، استشهاد الشاب صائب عصام محمود ازريقي (24 عاماً)،، في مستشفى ابن سينا التخصصي متأثرا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال الحي في الصدر.

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وقالت الوزارة إن 5 مواطنين آخرين أصيبوا، واصفة جراح أحدهم بأنها "خطيرة بالصدر والفخذ".

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة ومخيم جنين، صباح اليوم الخميس، ونشرت قناصتها على أسطح البنايات والمنازل في المخيم.

وذكرت قناة "كان" العبرية، أن قوات كبيرة من الوحدات الخاصة الصهيونية اقتحمت مخيم جنين صباحًا لاعتقال من وصفتهم بـ "المطلوبين" لقوات الاحتلال.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز باتجاههم، ومنعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الدخول إلى المخيم؛ لتقديم العلاج ونقل المصابين إلى المستشفى، وقطعت التيار الكهربائي في المكان.

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من جانبها، قررت مديرية التربية والتعليم في جنين تأخير الدوام المدرسي حتى الساعة التاسعة صباحًا، بسبب اقتحام قوات الاحتلال للمدينة.

جدير ذكره أن مدينة ومخيم جنين تشهد اشتباكات مسلحة عنيفة بين مقاومين من كتيبة جنين وقوات الاحتلال التي تحاول اقتحام المدينة والمخيم وسط مقاومة عنيفة من المقاومين.

ويُشار إلى أنه قدمت مدينة جنين 9 شهداء منذ بداية العام الحالي كان آخرهم القائد في كتيبة جنين أدهم جبارين، والمدرس جواد بواقتة.

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وقالت كتائب القسام إن مجاهديها وفصائل المقاومة يخوضون اشتباكًا عنيفًا مع قوات خاصة صهيونية في مخيم جنين، واستهدفوها بوابل كثيف من الرصاص والعبوات المتفجرة.

وبينت أن مقاتليها لا زالوا يخوضون اشتباكات بشراسة من نقاط الصفر إلى جانب مقاتلي السرايا وشهداء الاقصى.

وأعلنت "القسام"، أيضاً، عن استهداف الثلاجة التي أنزلت القوات الخاصة في ساحة مخيم جنين، بعبوات شديدة الانفجار، إضافة إلى إطلاق نار بشكل مباشر بعد محاصرتها.

وأعلنت سرايا القدس- كتيبة جنين، في تصريح مقتضب، أن مقاتليها استهدفوا قوات الاحتلال في المخيم بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص، وأصابوها بشكلٍ مباشر.

من جهتها قالت كتائب شهداء الأقصى، في تصريح مقتضب، إن مقاتليها ومقاومون يستهدفون جيش الاحتلال الذي اقتحم مخيم جنين بإطلاق النار وتفجير العبوات الناسفة محلية الصنع