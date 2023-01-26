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الجهاد الإسلامي: جنين ومخيمها وكتيبتها عنوان للمواجهة والتحدي

الجهاد الإسلامي: جنين ومخيمها وكتيبتها عنوان للمواجهة والتحدي
الخميس ٢٦ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٦ بتوقيت غرينتش

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الخميس، أن جنين ومخيمها وكتيبتها الباسلة وفرسانها الشجعان عنوان للمواجهة والتحدي الذي تجسده الإرادة الوطنية على امتداد فلسطين وفي مناطق اللجوء والشتات .

العالم - فلسطين

وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب في تصريح صحفي:" مهما تعاظمت التضحيات، ومهما بلغت غطرسة المعتدين وإرهابهم، فإن الحق ساطع ومنتصر لا محالة . "

وتابع :" طوبى لجنين العظيمة وهي تستقبل صباح يوم جديد بعزة وبسالة وشجاعة ، وعطاء لا ينضب".

وأضاف:" المجد للكتيبة السمراء التي تُلهم كل الأحرار وتشعل روح الـمقاومة".

جدير بالذكر، أن قوات الاحتلال اقتحمت منذ الصباح الباكر مخيم جنين، واندلعت اشتباكات عنيفة مع المقاومين أدت لاستشهاد شاب وإصابة آخرين بجروح بينها خطيرة بالصدر والفخذ .

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