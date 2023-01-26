أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء 26يناير 2023

عصر ايرانيان ..

ممثل القائد بالمجلس الأعلى للأمن القومي .. الأعداء أذعنوا لإفتقارهم خيارات مؤثرة ضد إيران.

وطن امروز ..

إستمرار تراجع أسعار العملات الأجنبية بعد بدء البنك المركزي سياسته الجديدة.

قدس ..

وزارة الخارجية تعلن عن فرض إيران إجراءات حظر على أشخاص ومؤسسات ومراكز أوروبية.

مردم سالاري ..

أنباء عن تصفية مسؤول أمني سعودي برتبة لواء لإنتقاده ولي العهد بن سلمان .

جوان ..

الكنيست يصادق على تمديد قانون التمييز العنصري في الضفة الغربية ويهدد بحرب على غزة.

اطلاعات ..

رئيس الكيان الصهيوني يحذر من وقوف الكيان على حافة حرب أهلية تنهي وجوده.

جمهوري اسلامي ..

تظاهرات شعبية غاضبة في باكستان تنديدا بحرق نسخة من القرآن الكريم في السويد.

خراسان ..

فضيحة كبرى ببريطانيا بإختفاء أكثر من مئتي طفل من اللاجئين في ظروف غامضة.

ارمان ملي ..

السفير الروسي بواشنطن يؤكد قدرة قوات بلاده على تدمير الدبابات الأمريكية المرسلة لأوكرانيا.

ارمان امروز ..

تظاهرات ببيروت ومدن لبنانية أخرى ضد الغلاء وإنخفاض مستوى المعيشة وأنباء عن إحراق إطارات.

كيهان ..

موجة إضرابات وفوضى إقتصادية عارمة تعصف بالغرب من أوروبا الى أمريكا وكندا.

ابرار ..

رئيس الحكومة العراقية يوضح بأن ما يحتاجه العراق هو خبراء عسكريون أجانب لا قوات أجنبية.

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء

ارمان امروز ..

صحيفة ارمان امروز كتبت عن التطورات والتداعيات التي ترتبط بالحرب في اوكرانيا في مقالها ( ماذا يعني إرسال دبابات ليوبارد لأوكرانيا )...

هناك انعكاسات واسعة في المحافل والاوساط الدولية بشأن ارسال دبابات ليوبارد اثنين الالمانية لاوكرانيا. ان دبابات ليوبارد ثقيلة ومتطورة وهجومية ولا جدال في هذا الشأن لكن لروسيا العديد من الاسلحة المضادة المؤثرة, وهذا ما يعرفه الغرب جيدا ولكن ..

"هدف الغرب من وراء إرسال دبابات لأوكرانيا ايجاد حرب نفسية ضد روسيا وبالطبع إطالة أمد الحرب لإستنزافها"

فالذي يهم امريكا التي قررت بدورها ارسال دبابات ابرامز المتطورة الى اوكرانيا, اضعاف روسيا على حساب اوكرانيا من جانب وتشديد تبعية البلدان الاوروبية لامريكا تحت وطأة المخاوف من الحرب الاوكرانية من جانب والشكوك الغربية التقليدية بنوايا موسكو من جانب اخر. ولكن قد يؤدي ارسال هذه الدبابات لتوسيع دائرة الحرب الاوكرانية وزيادة خطر حدوث مواجهة مباشرة بين الناتو وروسيا .

عصر ايرانيان ..

في افتتاحيتها التي تحمل عنوان ( الملف الأسود لمدعي الدفاع عن حقوق الإنسان)..

لاينسى الشعب الايراني ولا شعوب العالم كيف هبت الدول الغربية التي تدعي الدفاع عن حقوق الانسان في دعم نظام صدام في حربه العدوانية الوحشية على ايران مطلع ثمانينيات القرن الماضي .

"الغرب قدم كل انواع السلاح وحتى الكيميائي والذخائر المحظورة لنظام صدام ضد إيران وإمتنع عن بيع بلادنا حتى أسلاكا شائكة "

القوى الغربية التي ترفع عقيرتها اليوم بشأن حقوق الانسان كذبا ورياءا رفضت بيع ايران مجرد كمامات مضادة للغاز رغم استخدام صدام للکیمیاوی ضد مدن ایرانیة, ولم تكتفي بكل ذلك بل دعمت واحتضنت منظمة خلق التي حملت السلاح ضد ايران الى جانب قوات صدام, ولم تفكر القوى الغربية بقيم العدالة وحقوق الانسان عندها لسبب بسيط هو انها تستخدم مقولة الدفاع عن حقوق الانسان أداة ضد الدول التي تنتهج سياسات مستقلة لفرض املاءات عليها .

وطن امروز ..

في تقريرها الذي يحمل عنوان ( إحتمال خروج تركيا من عضوية الناتو ) كتبت صحيفة وطن امروز .

يبدو ان تركيا بدأت تتململ باستياء بشأن كونها بلدا عضوا في حلف شمال الاطلسي "الناتو" وهذا ماكشفت عنه محافل اعلامية تركية مشيرة لتصريحات سياسي تركي ..

"أدهم سانجاك نائب رئيس حزب الوطن الأم نوه بإحتمال تحرك تركيا بمسار الحد من تعهداتها للناتو كمقدمة للإنسحاب من عضويته"

ويرى سانجاك ان الناتو لايتعامل بعدالة بشأن الخلافات العالقة بين تركيا واليونان في انحياز دائم لاثينا, هذا الى جانب ان اكثر من ثمانين بالمئة من المواطنين الاتراك يعتقدون ان امريكا تنتهج سياسات معادية عمليا لتركيا. ويتوقع سانجاك تبلور مسار الانسحاب من الناتو هذا العام .

رسالت ..

صحيفة رسالت كتبت عن الازمات الداخلية التي تعصف بالكيان الصهيوني في مقالها ( أزمات متفاقمة عالقة في تل أبيب )..

تعصف أزمات متشابكة ومتداخلة خطيرة بالكيان الصهيوني بشكل بات يحمل تهديدات جدية لوجوده الغاصب. فهناك صراعات متزايدة بين حكومة نتنياهو الاكثر تطرفا وبين قوى المعارضة, وهناك صراعات ايضا بين احزاب هذه الحكومة الائتلافية نفسها .

"رئيس الكيان الصهيوني إسحاق هرتسوغ حذر مؤخرا من خطر إندلاع حرب أهلية بالكيان الصهيوني تؤدي لسقوطه وزواله "

في الواقع يشهد الكيان الصهيوني وضعا عجيبا يتمثل بكون بقاء حكومة نتنياهو المتطرفة بات يشكل خطرا داهما على هذا الكيان لاحتمال انزلاقه في حروب اقليمية والتسبب با ندلاع انتفاضة فلسطينية مسلحة بالضفة, وبكون سقوط هذه الحكومة قد يجر الكيان ايضا لحرب اهلية تؤدي لسقوطه وزواله .

خراسان ...

حول الحرب في اوكرانيا كتبت صحيفة خراسان في مقالها ( تأهب وإستعدادات للمعركة الكبرى)..

هناك استعدادات عسكرية واسعة في اوكرانيا لخوض معارك كبرى وربما حاسمة بفصل الربيع وذلك انتظارا لذوبان الثلوج التي تغطي مساحات واسعة من اوكرانيا, فكييف تعزز قدرات الجيش الاوكراني بدبابات ليوبارد الالمانية وابرامز الامريكية الى جانب نظم دفاع جوي ومدفعية من الناتو , وروسيا منهكمة بتعزيز قواتها على امتداد محاور القتال باوكرانيا .

"موسكو حذرت في هذا الخضم برلين وواشنطن من تبعات تزويد الجيش الأوكراني بالدبابات ومن جر العالم لكارثة رهيبة "

الا ان الناتو تجاوز الملاحظات الداخلية التي حذرت من هذا التصعيد اثر ظهور مؤشرات حول تغيير روسيا للمعادلات الميدانية لصالحها مرة اخرى, وفي كل الاحول ليس هناك اي بصيص امل الان على الاقل في امكانية بدء مفاوضات للسلام باوكرانيا .