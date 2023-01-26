ماوراء فعاليات بن سلمان الترفيهية؟

العالم - مع الحدث

وأشار اللقيس في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم الاخبارية، الى أن بن سلمان يتوج هذا السيناريو باعلان علاقته مع الكيان الصهيوني.

واوضح الباحث السياسي، أن محمد بن سلمان يحاول إسكات صوت المعارضة، لانها تنتقد مشروعه الهادف الى ضرب كل المؤسسة الدينية، مشيرا الى أن السعودية تقوم على المؤسسة الدينية والسياسية وعند ضرب المؤسسة الدينية تصبح الدولة مهزوزة وغير متوازنة وعلى حافة الانهيار الداخلي، لذا بن سلمان يحاول ضرب كل الطبقة المؤثرة في المجتمع ازاحتها من الساحة السياسية، بشكل مطلقل يستفرد بادارة الدولة.

بدوره قال الناشط الحقوقي وضاح المُودع، ان بن سلمان يحاول هدم الاسرة السعودية مستهدفا فئة الشباب والنساء من خلال الفعاليات الترفيهية، موضحا أن اختيار تركي آل الشيخ لرئاسة هيئة الترفيه كان متعمدا لانه في التسلسل الاسري يتنسب لمحمد آل عبدالوهاب لايصال رسالة للغرب بأن الوهابية الجديدة اصبحت في عام 2023 تقوم على الحفلات الترفيهية.

واوضح الناشط الحقوقي، أن محمد بن سلمان يعيش حالة من الاضطراب النفسي والخوف المستمر، من قيام القوى التقليدية داخل الاسرة المليكة، وداخل المجتمع السعودي بالثورة ضده، لذا يحاول تدمير الاسرة السعودية من خلال الهاء الشباب والنساء في الحفلات الترفيهية المروجة للفساد والشذوذ الجنسي، وانشغال الوالدين في رفضهم لهذه الحفلات ومحاولة انقاذ ابنائهم من مستنقعها، لايصال رسالة للموجة الشاذة في الغرب بانه يصير على نسقهم.

على خط آخر قال المحلل السياسي ايليا مغناير، إن استخدام مال الشعب السعودي كضرائب للاستخدام في الغسيل الرياضي من قبل محمد بن سلمان سيستمر، من اجل ابعاد الشعب عن السلطة والسياسية.

ويأضاف، أن هناك تغطية اعلامية غربية عن يقوم به محمد بن سلمان من أعمال معادية لحقوق الانسان في اليمن، وكذلكفي قمع المعارضين، مشيرين الى أن هناك اكثر من ثلاثة الالاف سجين سياسي يقبعون في السجون بتهم واهية من أجل الترهيب داخل الدولة، موضحين أن الاعمال الترفيهية هي ذر الرماد في العيون لا اكثر.

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