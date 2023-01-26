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شاهد.. قلق الصهاينة على مصير كيان الاحتلال

الخميس ٢٦ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:١٢ بتوقيت غرينتش

سلط برنامج "غياهب الكيان" هذا الاسبوع الضوء على قلق الصهاينة على مصير كيانهم المحتل وتفكك البنية القائم عليها الكيان، وكذلك استمرار الاحتجاجات على حكومة نتنياهو والعنف الذي يضرب المجتمع الصهيوني فضلا عن ارتفاع عدد قتلى جنود جيش الاحتلال خلال التدريبات.

العالم - غياهب الكيان

يزداد القلق على مصير الكيان من جانب المحتلين الصهاينة يوما بعد يوم جراء الازمات التي يعيشها هؤلاء على ارض فلسطين المحتلة حيث تضج مواقع التواصل بالذين يبدون معاناتهم.

والقلق على مصير الكيان تعكسه على حد كبير الاحتجاجات المستمرة على حكومة نتنياهو، حيث تبرز تلك الانقسامات التي يعترف بها كثير من الصهاينة بانها تصدع بنية الكيان.

والتصدع في بنية الكيان تترجمه معطيات جديدة عن تراجع ثقة الصهاينية بقادتهم وبالمسؤولين وباعضاء الكنيست ومؤسسات الكيان.

وفي سياق متصل، يضرب العنف في كل مكان داخل المجتمع الصهيوني، حيث تتزايد اعمال القتل واطلاق النار العشوائي في الشوارع ما جعل الصهاينة يتوقعون انهيار الكيان المحتل.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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