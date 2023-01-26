شاهد.. قلق الصهاينة على مصير كيان الاحتلال

العالم - غياهب الكيان

يزداد القلق على مصير الكيان من جانب المحتلين الصهاينة يوما بعد يوم جراء الازمات التي يعيشها هؤلاء على ارض فلسطين المحتلة حيث تضج مواقع التواصل بالذين يبدون معاناتهم.

والقلق على مصير الكيان تعكسه على حد كبير الاحتجاجات المستمرة على حكومة نتنياهو، حيث تبرز تلك الانقسامات التي يعترف بها كثير من الصهاينة بانها تصدع بنية الكيان.

والتصدع في بنية الكيان تترجمه معطيات جديدة عن تراجع ثقة الصهاينية بقادتهم وبالمسؤولين وباعضاء الكنيست ومؤسسات الكيان.

وفي سياق متصل، يضرب العنف في كل مكان داخل المجتمع الصهيوني، حيث تتزايد اعمال القتل واطلاق النار العشوائي في الشوارع ما جعل الصهاينة يتوقعون انهيار الكيان المحتل.

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