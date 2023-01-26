الخميس ٢٦ يناير ٢٠٢٣
١١:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

اكبر مشاريع الانتقالي..

تحذير هام لمالكي الحمير بعدن!!!!

تحذير هام لمالكي الحمير بعدن!!!!
الخميس ٢٦ يناير ٢٠٢٣ - ١٠:٢٦ بتوقيت غرينتش

نشر الإعلامي اليمني "أنيس منصور" في حسابه على تويتر قرارا بمنع تجول الحمير في عدن!

العالم- اليمن

وجاء في الحساب" اكبر مشاريع الانتقالي في عدن قرار بمنع تجول الحمير في عدن".




روابط ذات صلة

انتحار أحد مجندي المليشيات المدعومة إمارتيا في عدن

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزارة الصحة الفلسطينية: الوضع في مخيم جنين حرج للغاية + فيديو

عويدات أصدر قرارًا بعدم استلام أي قرار أو تبليغ أو مستند من البيطار كونه مكفوف اليد

العدوان يحول مناطق الإنزال السمكي اليمنية إلى ثكنات عسكرية + فيديو

'هيومن رايتس': تصاعد ملحوظ في حملات القمع في السعودية

اكبر مشاريع الانتقالي.. تحذير هام لمالكي الحمير بعدن!!!!

مظاهرة حاشدة في ميونيخ ضد توريد دبابات ’ليوبادر2’ إلى كييف