"حداد عام" يعم قطاع غزة تنديدا بمجزرة جنين

العالم - فلسطين

وأكدت لجنة المتابعة في بيان صحفي وصل شهاب، أن هذه الجريمة لن تمر دون رد مؤلم وأن شعبنا لن يسمح للاحتلال بالتغول على شعبنا والاستفراد بمناطقنا الفلسطينية منطقة تلو الأخرى وأن شعبنا موحدًا في مواجهة الاحتلال بكل قواه وفي كافة أماكن تواجده.

وقالت "إن مجزرة جنين جريمة جديدة تضاف إلى جرائم الاحتلال الفاشي المستمرة والتي ذهب ضحيتها 29 شهيدًا في الشهر الأول من العام 2023 وهي تعبير عن استمرار جريمة القتل والاعدام الممنهج ضد أبناء شعبنا وزيادة وتيرته.

كما تشكل وصمة عار على جبين الاحتلال وحلفاءه والصامتين عليه في العالم أجمع. وطالبت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية المجتمع الدولي والأمم المتحدة بحماية الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال وملاحقة مجرمي الحرب من جنود وقادة عسكريين ومسئولين سياسيين.

وأهابت لجنة المتابعة بجماهير شعبنا في كافة محافظات قطاع غزة إلى الاحتشاد الشعبي بعد صلاة المغرب اليوم في كافة المحافظات رفضًا للجريمة ودعما لأبناء شعبنا في جنين خاصة والضفة الغربية عامة.