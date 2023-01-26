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شاهد.. اشتباكات من نقطة صفر في جنين بين فصائل المقاومة وقوات الإحتلال

الخميس ٢٦ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:٢٦ بتوقيت غرينتش

بثت مشاهد عز وافتخار من مخيم جنين صباح يوم الخميس، باشتباك المقاومة الفلسطينية مع القوة العسكرية الإسرائيلية المتوغلة في المخيم من نقطة صفر.

العالم - فلسطين

وأظهرت المشاهد لحظة إطلاق النار على جرافة عسكرية ترافق القوة المقتحمة للاحتلال.

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كما بينت مشاهد أخرى إطلاق كثيف للنيران صوب طائرة مسيّرة للاحتلال في أجواء المخيم واسقاطها.

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بالإضافة إلى مقاطع فيديو أخرى أظهرت اشتباكات عنيفة في شوارع وأزقة المخيم.

كتائب الشهيد عز الدين القسام، أعلنت خوض مجاهدوها الأبطال اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم جنين.

كما نشرت كتيبة جنين وشهداء الأقصى بيانا مماثلا أكدتا فيها إطلاق صليات كثيفة من النيران صوب القوات المقتحمة.

وأكد شهود عيان في جنين تعرض القوة الإسرائيلية الخاصة في جنين لكمين مسلح بعد اكتشاف تسللها إلى الخيم صباح اليوم.

وأكدت كتيبة جنين أنها تمكنت أيضا من استهداف قوات الاحتلال في المخيم بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة، لافتة إلى وجود إصابات مباشرة في صفوف جنود الاحتلال.

كما أسقط مقاومون فلسطينيون في مخيم جنين طائرة استطلاع من نوع "دورون" تابعة لجيش الاحتلال، واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال المقتحمة للمخيم.

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