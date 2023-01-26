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اليمن.. رغم الحديث عن تهدئة، العدوان يعاود استهداف المدنيين 

الخميس ٢٦ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٩ بتوقيت غرينتش

استشهد ثلاثة أطفال وأصيب آخر بقصف جديد للطيران السعودي على المدنيين في اليمن، حيث قالت مصادر يمنية إن طيران العدوان استهدف منازل المواطنين في مديرية الجراحي بمحافظة الحديدة ما أدى الى سقوط شهداء وجرحى.

العالم - المشهد اليمني

واصل الجيش السعودي قصفه للقرى والبلدات اليمنية الواقعة بالقرب من الشريط الحدودي بين البلدين، كما شن طيران تجسسي تابع لقوى العدوان خمس غارات على مناطق متفرقة في مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

وتاتي هذه التطورات وسط حديث عن وجود تهدئة واتفاق وشيك بين الاطراف على هدنة انسانية جديدة.

فماذا يعني هذا التصعيد العسكري السعودي الجديد؟ وما هو موقف صنعاء من التطورات الاخيرة؟ وكيف يرى الشارع اليمني هذا الاستهداف وقتل المدنيين في ظل ما يقال عن اتفاق وشيك على إنهاء الحرب والعدوان على اليمن؟

وناقش برنامج "المشهد اليمني" في أحدث حلقاته هذه الاسئلة مع كل من المتحدث باسم تحالف الاحزاب والقوى السياسيى المناهضة للعدوان عارف العامري، والاعلامي اليمني اسماعيل المحاقري.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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