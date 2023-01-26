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الصحة الفلسطينية: استشهاد الشاب يوسف يحيى محيسن متأثرا باصابته بعد اطلاق قوات الاحتلال النار عليه في بلدة الرام شمال القدس المحتلة

الخميس ٢٦ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:١٢ بتوقيت غرينتش

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