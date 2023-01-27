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الضفة الغربية وتهور حكومة نتنياهو

الجمعة ٢٧ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

تطرق برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت الى التصعيد الإسرائيلي على الضفة الغربية والتصدي الفلسطيني في جنين لهجمات الاحتلال.

العالم – مع الحدث

وقال ضيف الحلقة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين يوسف أحمد إن العالم يرى اليوم واقع مخيم جنين وإن صمود جنين يرهب الكيان الصهيوني المحتل.

وأضاف إن مخيم جنين يشكل عقبة أمام كل مشاريع الكيان الإسرائيلي للقضاء على المقاومة الفسطينية في قلب الضفة الفلسطينية المحتلة ولذلك نراه دائما يضع مخيم جنين في دائرة الاستهداف.

يوسف أحمد أكد أن مخيم جنين أثبت أمام كل الاعتداءات السابقة التي تعرض لها انه مخيم بشبابه ومقاومته وأبطاله عصي على الكسر، مشيرا الى أن قوات الاحتلال دخلت بسيارات مدنية متخفية لأنها تدرك ماذا يوجد في هذا المخيم من شباب مستعد للإستشهاد في سبيل الدفاع عن أرضه وحقوقه الفلسطينية.

وأشار كذلك الى أن مخيم جنين هو نموذج لكل المقاومة الفلسطينية الممتدة على مساحة الأراضي الفلسطينية وإن جميع أبناء الشعب الفلسطيني اليوم باتو يتطلعون الى هذه المقاومة الفلسطينية التي تشكل نموذجا للصمود والبطولة الفلسطينية.

من جهته قال متخصص في الشؤون الإسرائيلية سامر عنبتاوي إن ما حصل هو استمرار وليس جديدا من الانتهاكات الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن الاعلام الاسرائيلي يتحدث اليوم بأن هناك مطلوبين في جنين وإن العملية العسكرية للقضاء عليهم كانت مكلفة ولكن كان لابد منها من وجهة النظر الإسرائيلية، مؤكدا أن الضفة باتت تتوحد مع كل عدوان إسرائيلي على أي منطقة فلسطينية.

بدوره قال الناطق باسم حركة حماس عن القدس محمد حمادة إن الشهداء الذين ارتقوا باتو وقودا جديدة يضخ في عروق الثورة الفلسطينية الممتدة في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي.

وأضاف إن الاجرام الصهيوني الذي شاهده العالم اليوم منبعه الفشل الإسرائلي في التصدي للمقاومة الفلسطينية وكسر إرادتها.

وأكد أن موقف المقاومة واضح وأنها على صعيد فلسطين كلها تتحدث بلسان واحد بأنها لن تقف مكتوفة اليدين أمام الجرائم الإسرائلية ولن تمر الجريمة دون أن يدفع الاحتلال ثمنها.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

يوسف أحمد – عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

سامر عنبتاوي – متخصص في الشؤون الإسرائيلية

محمد حمادة – الناطق باسم حركة حماس عن القدس

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