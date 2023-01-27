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تفاصيل لقاء السوداني وماكرون الخميس

تفاصيل لقاء السوداني وماكرون الخميس
الجمعة ٢٧ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش

كشف بيان رسمي، تفاصيل لقاء رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس.

العالم - العراق

وقال مكتب السوداني في البيان، "التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء الخميس، في قصر الإليزيه بالعاصمة باريس، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون"، مشيراً الى أن "اللقاء شهد بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن بحث عدد من ملفات التعاون المشترك في عدد من القطاعات الحيوية".

وجرت عقب اللقاء "مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الستراتيجية بين العراق وفرنسا، التي انطوت على محاور متعددة في المجالات الاقتصادية والأمنية ومكافحة الإرهاب والتطرّف، والتبادل الثقافي، فضلاً عن محاور أخرى تتعلق بإدارة الأزمات ومكافحة الجريمة الاقتصادية والجريمة المنظمة، وفي حماية البيئة وتعزيز حقوق الإنسان والتعليم".

وكان السوداني أعلن، الخميس، عن توقيع اتفافية الشراكة الاستراتيجية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

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