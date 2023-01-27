الجمعة ٢٧ يناير ٢٠٢٣
٠٦:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

أنصارالله: مجزرة العدو الصهيوني في جنين وصمة عار للحكومات المطبعة

أنصارالله: مجزرة العدو الصهيوني في جنين وصمة عار للحكومات المطبعة
الجمعة ٢٧ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

أكد المكتب السياسي لأنصارالله أن المجزرة التي ارتكبها العدو الصهيوني اليوم في جنين وصمة عار للحكومات المطبعة، والتي تتحمل المسؤولية لتشجيعها العدو على تكريس احتلاله ومواصلة جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

العالم - اليمن

وحسب موقع أنصار الله قال المكتب السياسي لأنصارالله في بيان له، اليوم الخميس،: بكل عزة وكرامة يأبى الشعب الفلسطيني إلا أن يذكر شعوب المنطقة بقضية الأمة المقدسة، مقدما 10 شهداء وعشرات الجرحى من أبناء مخيم جنين.

وأوضح أن ما ارتكبه العدو الأرعن من مجزرة دامية في مخيم جنين لن تضعف من عزيمة الشعب الفلسطيني، بل ستزيده إصرارا على المواجهة.. مضيفا أن تضحيات الشعب الفلسطيني العظيمة هي محل إعزاز وإكبار لدى أحرار الأمة والعالم.. مؤكدا أن دماء شهداء الشعب الفلسطيني وجهاد أبطاله كفيل بإلحاق الهزيمة بالعدو.

روابط ذات صلة

حماس: رد المقاومة قادم وبما يوازي حجم جريمة جنين

جهاز الشاباك يرتكب مجزرة في جنين بدواعي ملاحقة المقاومين

شهداء واصابات بالعشرات إثر عمليات الاحتلال في جنين

الإمارات والصين وفرنسا تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول أحداث جنين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. صفارات الإنذار تدوي بمستوطنات "الغلاف" عقب إطلاق صواريخ من غزة

حماس: المقاومة بغزة تواصل القيام بدورها بالدفاع عن الشعب الفلسطيني ومقدساته

أنصارالله: مجزرة العدو الصهيوني في جنين وصمة عار للحكومات المطبعة

قائد عسكري ايراني: القرار الأوروبي ضد حرس الثورة الاسلامية لن يؤثر على القدرات القتالية لقواتنا المسلحة

الأدميرال كاوياني: اقتدار الجمهورية الاسلامية يزداد يوما بعد يوم رغم الضغوط والحظر

وزير الاقتصاد الايراني: الصادرات غير النفطية للبلاد سجلت رقما قياسيا رغم الحظر