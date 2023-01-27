أنصارالله: مجزرة العدو الصهيوني في جنين وصمة عار للحكومات المطبعة

العالم - اليمن

وحسب موقع أنصار الله قال المكتب السياسي لأنصارالله في بيان له، اليوم الخميس،: بكل عزة وكرامة يأبى الشعب الفلسطيني إلا أن يذكر شعوب المنطقة بقضية الأمة المقدسة، مقدما 10 شهداء وعشرات الجرحى من أبناء مخيم جنين.

وأوضح أن ما ارتكبه العدو الأرعن من مجزرة دامية في مخيم جنين لن تضعف من عزيمة الشعب الفلسطيني، بل ستزيده إصرارا على المواجهة.. مضيفا أن تضحيات الشعب الفلسطيني العظيمة هي محل إعزاز وإكبار لدى أحرار الأمة والعالم.. مؤكدا أن دماء شهداء الشعب الفلسطيني وجهاد أبطاله كفيل بإلحاق الهزيمة بالعدو.