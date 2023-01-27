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متحدث باسم حركة حماس: قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة امتداد لجرائمه في الضفة والقدس وداخل الخط الأخضر

الجمعة ٢٧ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٢ بتوقيت غرينتش

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