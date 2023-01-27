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الإعلام الإسرائيلي: سيتم تعزيز القوات في القدس قبيل صلاة الجمعة في الأقصى خشية حدوث توترات

الجمعة ٢٧ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٧ بتوقيت غرينتش

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