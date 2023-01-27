اضراب مفتوح في منبج احتجاجا على حملات 'قسد' الامنية

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واضافت التنسيقيات قولها ان مصادر محلية افادت بان أصحاب المحال التجارية في مدينة منبج الخاضعة لسيطرة "قسد" بريف حلب الشمالي الشرقي، أعلنوا إضراباً مفتوحاً وأغلقوا محالهم والأسواق.



وأوضحت المصادر أن الإضراب جاء على خلفية حملة الاعتقالات التي تشنها "قسد" بحق الشباب بهدف تجنيدهم في صفوفها في منطقة منبج وريفها.



وبحسب المصادر فإن الإضراب شمل السوق المسقوف، وشارع السندس، وشارع الحديقة العامة، وطريقي حلب والجزيرة.



وأشارت إلى أن "قسد" تابعت حملة الاعتقالات، واعتقلت شباناً على طريق حلب وسط مدينة منبج، بتهمة المشاركة في الإضراب.



وتنفذ "قسد" حملة أمنية منذ أيام للتجنيد الإجباري في صفوفها في منطقة منبج، حيث اعتقلت خلالها عشرات الشبان، بعد نشر حواجز في مركز المدينة وريفها.