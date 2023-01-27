استهدفنا 'مستوطنة حومش' بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص

العالم - فلسطين

وقالت سرايا القدس-مجموعات جبع في بيان: " بعون الله وقوته وتوفيقه تمكن مجاهدونا ســ1:35ص من استهداف «مستوطنة حومش» قرب بلدة سيلة الظهر بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص".

وأضافت مجموعات جبع في بيانها:"جاءت هذه العملية رداً على مجزرة جنين، أمس، حيث تم وانسحاب المجاهدين بسلام".

وكان ارتقى أمس الخميس 10 شهداء خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين وهو الاقتحام الأضخم والأوسع منذ الاجتياح الكبير عام 2002، حيث تصدى مقاومو كتيبة جنين الأبطال وإلى جانبهم كتائب الأقصى وأفشلوا مؤامرة صهيونية لاغتيال عدد من المقاومين الأطهار وردوا كيد العدو.