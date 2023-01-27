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صديقي: الإجراءات ضد الحرس الثوري ستجعله أقوى من السابق

صديقي: الإجراءات ضد الحرس الثوري ستجعله أقوى من السابق
الجمعة ٢٧ يناير ٢٠٢٣ - ١٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

أكد امام جمعة طهران المؤقت حجة الاسلام والمسلمين " كاظم صديقي " أن الإجراءات التي اتخذتها اوروبا ضد حرس الثورة الإسلامية ستجعل هذه المؤسسة الثورية أقوى من السابق، واعتبر سبب الاساءة الى قائد الثورة الاسلامية بأن العالم الغربي الذي استولى عليه الخوف من الاسلام، لجأ الى مثل هذه الأعمال.

العالم- ايران

وقال حجة الاسلام صديقي في خطبة صلاة الجمعة التي اقيمت اليوم في مصلى الامام الخميني (ره) بطهران: ان خوف هؤلاء من الاسلام لأنه كان مصدر الثورة الاسلامية الذي يزداد قوة واقتدارا وعزة يوما بعد آخر.

وأشار الى القرار الذي اصدره البرلمان الاوروبي ضد حرس الثورة الاسلامية وادراجه في قائمة ما اسماه الاوروبيون بـ " الارهاب" وقال: ان على الأعداء أن يعلموا جيدا بأن قوات الحرس الثوري تزداد قوة أكثر من السابق لتصبح الشوكة في أعينكم وسوف تمرغ أنوفكم بالتراب.

وتطرق خطيب الجمعة في طهران الى الاساءة للقرآن الكريم في السويد وقال: ان هؤلاء وخلافا لشعاراتهم التي يطلقونها في الدفاع عن الحرية، يقومون بمثل هذه الاعمال التي لقيت احتجاج مختلف الدول الاسلامية والجالية المسلمة في الدول الاخرى.

وأشاد سماحته بشخصية الشهيد سليماني وأكد أن هذا الشهيد البطل قضى على عصابة داعش الارهابية وحال دون انتشارها الى دول العالم بفضل جهاده واخوانه في المقاومة الاسلامية.

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