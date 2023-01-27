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وزير خارجية المغرب يزور العراق ويشهد افتتاح سفارة بلاده في بغداد

وزير خارجية المغرب يزور العراق ويشهد افتتاح سفارة بلاده في بغداد
الجمعة ٢٧ يناير ٢٠٢٣ - ١٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

صرح المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، سيجري غدا زيارة رسمية إلى العراق، يشهد خلالها افتتاح سفارة بلاده في بغداد.

العالم - العراق

وقال الصحاف في حديث لـ "سبوتنيك"، إن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، سيستقبل غدا السبت، نظيره المغربي ناصر بوريطة.

وأضاف أنه خلال الزيارة سيشهد بوريطة افتتاح السفارة المغربية في بغداد وتوقيع مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الثنائية.

وكان المغرب قد أعلن، في فبراير/شباط 2016، إغلاق سفارته في بغداد ونقل مهامها إلى الأردن، عازياً ذلك إلى تدهور الوضع الأمني إثر سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي على ثلث مساحة العراق صيف 2014.

وقد حاول المغرب والعراق إعادة فتح السفارة المغربية في بغداد خلال السنوات الماضية، إلا أن ذلك لم يتم.

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