الشيخ دعموش: التوافق يبقى الخيار الاسرع لانجاز الاستحقاقات المطلوبة

العالم - لبنان

واضاف الشيخ دعموش في خطبة ‏الجمعة" "ان اللقاءات التي يعقدها "حزب الله" مع بعض ‏القوى السياسية تكشف عن هذا الحرص من جانبنا على التواصل والتلاقي من اجل ‏خرق الجمود ومحاولة ايجاد مخارج وحلول للازمات التي تعصف بالبلد، والتي ‏نعتقد انه لا يمكن معالجتها في ظل الانقسامات والخلافات والتوازنات القائمة الا في ‏إطار التوافق الذي يبقى الخيار الاسرع والأضمن لانجاز الاستحقاقات المطلوبة".‏

وتابع: "هذه الاعتداءات الصهيونية المتواصلة على غزة والضفة ومخيم جنين لن ‏تثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة المقاومة ولا عرين الاسود وفصائل المقاومة ‏عن التصدي لآلة الإرهاب الصهيوني، وإفشال مخططاته وأهدافه وإجباره على ‌‏الاندحار من ساحات المواجهة كما حصل بالامس وصولا الى تحقيق الانتصار ‏لفلسطين عاجلا ام اجلا لانه لا مستقبل للصهاينة على هذه الارض المقدسة".