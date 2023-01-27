الشيخ دعموش: التوافق يبقى الخيار الاسرع لانجاز الاستحقاقات المطلوبة

العالم - لبنان
واضاف الشيخ دعموش في خطبة الجمعة" "ان اللقاءات التي يعقدها "حزب الله" مع بعض القوى السياسية تكشف عن هذا الحرص من جانبنا على التواصل والتلاقي من اجل خرق الجمود ومحاولة ايجاد مخارج وحلول للازمات التي تعصف بالبلد، والتي نعتقد انه لا يمكن معالجتها في ظل الانقسامات والخلافات والتوازنات القائمة الا في إطار التوافق الذي يبقى الخيار الاسرع والأضمن لانجاز الاستحقاقات المطلوبة".
وتابع: "هذه الاعتداءات الصهيونية المتواصلة على غزة والضفة ومخيم جنين لن تثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة المقاومة ولا عرين الاسود وفصائل المقاومة عن التصدي لآلة الإرهاب الصهيوني، وإفشال مخططاته وأهدافه وإجباره على الاندحار من ساحات المواجهة كما حصل بالامس وصولا الى تحقيق الانتصار لفلسطين عاجلا ام اجلا لانه لا مستقبل للصهاينة على هذه الارض المقدسة".