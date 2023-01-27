احتجاجات في ايران للتنديد بانتهاك حرمة القرآن الكريم

العالم- ايران

ودعا المشاركون في هذه المسيرات الاحتجاجية الاسرة الدولية الى مواجهة الذين يسيئون الى المقدسات الاسلامية والقيم الدينية للمسلمين.

وكان المجلس التنسيقي للاعلام الاسلامي قد اصدر امس الخميس بيانا دعا فيه الشعب الايراني الى المشاركة في هذه المسيرات التي اقيمت اليوم لاعلان غضبها للمسيئين للمقدسات الاسلامية والقرآن الكريم.

وأدان البيان التعرض للمقدسات التي يؤمن بها نحو ملياري مسلم بذريعة حرية التعبير، وأكد أن ذلك جرح مشاعر المسلمين في شتى ارجاء العالم بمافيهم الشعب الايراني المؤمن.

وكان حجة الاسلام السيد " محسن محمودي " رئيس مجلس التنسيق الاعلامي في محافظة طهران قد دعا الى تنظيم أهالي العاصمة احتجاجا في إدانة الإساءة الى القرآن الكريم في السويد بعد صلاة الجمعة التي تقام اليوم في مصلى طهران.

وأكد " محمودي " ان هذا الاحتجاج يأتي اعتراضا على الصمت المطبق الذي تلتزمه الاوساط الدولية ازاء هذه الاساءة التي جرحت مشاعر جميع المسلمين في العالم وحتى أتباع الديانات التوحيدية.