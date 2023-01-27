وزيرا الخارجية والداخلية الايرانيان يناقشان حادث سفارة آذربيجان

العالم- ايران

وقد تم اتخاذ التدابير الامنية اللازمة لاستمرار النشاط الطبيعي للسفارة والدبلوماسيين الآذربيجانيين في طهران، فيما لاتزال الاجراءات القضائية والامنية قائمة على قدم وساق لتوضيح سبب اطلاق الرجل المسلح النار الذي تسبب في هذه الحادثة الأليمة.

على الصعيد ذاته أكد المتحدث بإسم وزارة الخارجية " ناصر كنعاني " القاء القبض على منفذ الهجوم على السفارة الآذربيجانية في طهران صباح اليوم الجمعة، داعيا وسائل الإعلام الى تجنب التكهنات.

وأدان المسؤول هذا العمل الاجرامي الذي أسفر عن مقتل أحد موظفي السفارة واصابة اثنين آخرين، وقدم تعازيه لأسرة القتيل وشعب آذربيجان وحكومتها، وقال: ان قوات الشرطة والامن تدخلت فور وقوع الحادث والقت القبض على المهاجم الذي يخضع حاليا للتحقيق.

وأضاف المتحدث بإسم الخارجية الايرانية: بناء على أمر خاص من المسؤولين السياسيين والأمنيين الايرانيين، يجري التحقيق في الموضوع الذي يحظى بأولوية وحساسية عاليتين من أجل تحديد أبعاد هذا العمل ودوافع المعتدي.

وشدد المسؤول على أن نتيجة التحقيقات الاولية التي اجراها المسؤولون والاجهزة المعنية تفيد بأن قضايا شخصية تقف وراء هذا الحادث، وقال: لذا ونظرا إلى الوصول الفوري لجهات ومؤسسات تنفيذ القانون والأمن والقضاء ذات الصلة، فمن المستحسن أن تمتنع وسائل الإعلام عن نشر أخبار وتكهنات غير موثوقة في هذا السياق.

وقد تم اتخاذ التدابير الامنية اللازمة لاستمرار النشاط الطبيعي للسفارة والدبلوماسيين الآذربيجانيين في طهران، فيما لاتزال الاجراءات القضائية والامنية قائمة على قدم وساق لتوضيح سبب اطلاق الرجل المسلح النار الذي تسبب في هذه الحادثة الأليمة.