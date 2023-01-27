بعد عملية جنين .. غالانت يأمر جيش الاحتلال بالاستعداد أكثر 

العالم - الاحتلال

وأشار الموقع الى أنه قرابة منتصف الليل سُمعت صافرات إنذار في عسقلان وزيكيم وفي مستوطنة كرميا، وفي ردّ على ذلك هاجم جيش الاحتلال أهدافًا في قطاع غزة.

وبحسب الموقع، أمر غالانت في اختبار أوّل له مع التحديات الأمنية قوات الاحتلال بمهاجمة أهداف "حماس" في قطاع غزة، وقال إن المنظمات الفلسطينية في قطاع غزة تلقت ضربة بنيران الجيش في سلسلة هجمات. أمرتُ المؤسسة الأمنية بالاستعداد للعمل بمختلف الوسائل الهجومية والأهداف النوعية، في حال تطلّب الأمر مواصلة العمل- إلى حين إعادة "الهدوء" إلى المستوطنين.