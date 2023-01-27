الجمعة ٢٧ يناير ٢٠٢٣
٠٢:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

بعد عملية جنين .. غالانت يأمر جيش الاحتلال بالاستعداد أكثر 

بعد عملية جنين .. غالانت يأمر جيش الاحتلال بالاستعداد أكثر 
الجمعة ٢٧ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:٥٦ بتوقيت غرينتش

ذكر موقع القناة 14 الاسرائيلية أن هناك خشية لدى قادة العدو من إطلاق نيران صاروخية على المستوطنات ردًا على عملية اقتحام مخيّم جنين، ففي منتصف الليل أُطلقت ست قذائف صاروخية من قطاع غزة على المستوطنات، مضيفًا أن وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت أوعز لجيشه بالاستعداد في حال تتطلّب الأمر عملية أخرى.

العالم - الاحتلال

وأشار الموقع الى أنه قرابة منتصف الليل سُمعت صافرات إنذار في عسقلان وزيكيم وفي مستوطنة كرميا، وفي ردّ على ذلك هاجم جيش الاحتلال أهدافًا في قطاع غزة.

وبحسب الموقع، أمر غالانت في اختبار أوّل له مع التحديات الأمنية قوات الاحتلال بمهاجمة أهداف "حماس" في قطاع غزة، وقال إن المنظمات الفلسطينية في قطاع غزة تلقت ضربة بنيران الجيش في سلسلة هجمات. أمرتُ المؤسسة الأمنية بالاستعداد للعمل بمختلف الوسائل الهجومية والأهداف النوعية، في حال تطلّب الأمر مواصلة العمل- إلى حين إعادة "الهدوء" إلى المستوطنين.

روابط ذات صلة

السلطة الفلسطينية ترحب بعقد جلسة لمجلس الأمن وتطالبه بتوفير الحماية الدولية لشعبها

استهدفنا 'مستوطنة حومش' بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 27-01-2023

لدوافع شخصية .. مسلح يهاجم السفارة الإذربيجانية في طهران + فيديو

رئيس الـ'سي آي إي' في الأراضي المحتلة

وزيرا الخارجية والداخلية الايرانيان يناقشان حادث سفارة آذربيجان

تونس: القضاء العسكري يستمع للمعارضة شيماء عيسى على خلفية تصريح إذاعي

بعد عملية جنين .. غالانت يأمر جيش الاحتلال بالاستعداد أكثر 