شاهد.. أهم تطورات الحرب في أوكرانيا

العالم - خاص بالعالم

ما تشهده الجبهات في الشرق والجنوب الاوكراني ربما يعكس تكتيكات عسكرية روسية جديدة تهدف الى زيادة الضغط العسكري على القوات الاوكرانية وتفكيك خطوطها الدفاعية، تمهيدا لفتح الطريق امام تقدم القوات الروسية والقوات الحليفة لها في دونباس وزابوروجيا وغيرها.

وضمن تلك التوجهات اعلنت وزارة الدفاع الروسية عن توجيه ضربة ناجحة لمنشآت الطاقة التي كانت تضمن عمل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري ونظام النقل الأوكراني، وتم إصابة جميع الأهداف، وقالت ان الضربات أصابت أهدافا لقطاع الدفاع الأوكراني، وإن إحدى الهجمات عطلت شحنة أسلحة غربية الصنع أثناء اتجاهها إلى الجبهة.

الصواريخ الروسية كانت تحلق على ارتفاعات منخفضة باتجاه اهدافها كما اظهرت صور الفيديو من بعض الجبهات الساخنة في اوكرانيا.

واثر تلك التطورات الميدانية يقول مسؤولون أوكران النهم بحاجة الى المزيد من الاسلحة الغربية بعد إن كثفت روسيا محاولاتها لاختراق الدفاعات الأوكرانية وشنت قتالا عنيفا في شرق البلاد.

الجيش الأوكراني قال إن معارك ضارية استمرت في عدة جبهات فيما بدا أنه رد روسي على تعهدات دول غربية بتزويد أوكرانيا بدبابات.

وقالت بريطانيا إن القوات الروسية ربما نفذت هجمات استكشافية بالقرب من أوريكيف في الجنوب الشرقي وفي فاهليدار في الشرق.



في هذه الاثناء أعلنت كندا وبولندا عزمهما تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد لتنضما بذلك إلى الولايات المتحدة وألمانيا ودول أخرى في تزويد كييف بدبابات ثقيلة لمواجهة القوات الروسية.

وسترسل بولندا ستين دبابة إضافية إلى أوكرانيا إلى جانب اربعة عشر دبابة ألمانية الصنع من طراز ليوبارد اثنان تعهدت بالفعل بإرسالها.



في المواقف قال الكرملين إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يملك مفتاح إنهاء الصراع في أوكرانيا عن طريق توجيه كييف، لكن واشنطن لا ترغب حتى الآن في استخدامه، بل على العكس من ذلك يختار بايدن مسار ضخ المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا.

من جهتها قالت الخارجية الروسية ان الناتو انخرط بشكل كامل وتام في المواجهة مع روسيا، وهي آخذة في التصاعد ورأت ان الغرب رفع سقف الرهان ومستعد لأي شيء يضر روسيا بأكبر قدر ممكن.